(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Ho avuto Covid fino a 15 giorni fa, so cosa significa. L’essere vaccinato ha fatto sì che fosse lieve e non contagiassi nessuno altrettanto vaccinato. Questa è la dimostrazione che il [vaccino](https://twitter.com/hashtag/vaccino?src=hashtag_click) è davvero unica soluzione per non contagiare e non finire in ospedale

Il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato durante la trasmissione ‘Stasera Italia’ condotta da Barbara Palombelli.

