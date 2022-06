Rosato (IV) necessario sostenere il governo per supportare economia e famiglie

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 17 giugno – “Servono più soldi per sostenere famiglie e lavoratori e strumenti per rilanciare le imprese, già fortemente indebitate durante il Covid, che vanno aiutate a costruire posti di lavoro, a sostenere le loro produzioni, a non perdere quote di mercato in un momento in cui i costi dell’energia le rendono meno competitive” Così a Skytg24 il presidente di Italia Viva Ettore Rosato “A fronte della forte inflazione e di un’economia in sofferenza per le conseguenze del Covid e della guerra ci vuole una risposta forte che può dare solo un Paese coeso. Anche in quest’anno di campagna elettorale ci deve essere da parte dei partiti, nella legittima opposizione e nella maggioranza, un’assunzione di responsabilità e coerenza nell’appoggiare il governo perché si continui a lavorare per sostenere l’economia e aiutare le famiglie e le imprese”.

🔊 Listen to this