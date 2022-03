(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 28 marzo – Stamattina in Moldavia per l’ultima tappa della nostra missione.

Diversi incontri nella capitale Chişinău con la Presidente della Repubblica [Maia Sandu](https://www.facebook.com/maia.sandu?__cft__[0]=AZWYKj8vT2HOWSLDL1VN-Xs3e2-thUXFoAralK1BLVVL-_XsP_UEHUtzfdteTyHXjRLiKkXNerxEQsuV_-7zGygucXDuC4HzTBTQPNf_Ptw17NgVjnFGPg_BNwRbkscmaXyhujpSUHDNitgynyZ6ShvC&__tn__=-]K-R), con la premier [Natalia Gavrilița PM](https://www.facebook.com/NataliaGavrilitaPM?__cft__[0]=AZWYKj8vT2HOWSLDL1VN-Xs3e2-thUXFoAralK1BLVVL-_XsP_UEHUtzfdteTyHXjRLiKkXNerxEQsuV_-7zGygucXDuC4HzTBTQPNf_Ptw17NgVjnFGPg_BNwRbkscmaXyhujpSUHDNitgynyZ6ShvC&__tn__=-]K-R) e il Presidente del Parlamento [Igor Grosu](https://www.facebook.com/igorgrosupentrumoldova?__cft__[0]=AZWYKj8vT2HOWSLDL1VN-Xs3e2-thUXFoAralK1BLVVL-_XsP_UEHUtzfdteTyHXjRLiKkXNerxEQsuV_-7zGygucXDuC4HzTBTQPNf_Ptw17NgVjnFGPg_BNwRbkscmaXyhujpSUHDNitgynyZ6ShvC&__tn__=-]K-R).

Non gli mancano i problemi, confinano con l’Ucraina, sono stati travolti dai profughi ma li stanno accogliendo con grande solidarietà, il 95% in casa. Qui si respira la preoccupazione per il futuro, per la loro integrità territoriale, per l’approvvigionamento di gas e energia elettrica, per l’economia e la tenuta sociale.