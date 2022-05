(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 15 maggio – Conferenza stampa che si terrà lunedì 16/05 alle ore 12 a Genova presso la Sala Stampa Mentelocale Palazzo Ducale (piano ammezzato cortile minore) per presentare i candidati di Italia Viva per il consiglio comunale e per i Municipi che fanno parte della lista civica “Vince Genova” per Marco Bucci sindaco.

Alla conferenza stampa saranno presenti Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati e Presidente di Italia Viva, Marco Bucci, sindaco di Genova, Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, e i candidati.

