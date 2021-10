(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 [orizzontale crowdfundig]

ROMEI GAME – IL 3D A SCUOLA

EVENTO LANCIO DELLA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING

COMUNICATO STAMPA

Ferrara 19 ottobre 2021

Il 21 ottobre alle ore 17:30 l’Istituto Einaudi e il Museo di Casa Romei a Ferrara presenteranno al pubblico la campagna di crowdfunding per la realizzazione di un gioco storico ambientato a Casa Romei e realizzato in realtà virtuale.

Il progetto RomeiGame – il 3D a scuola si pone l’obiettivo di realizzare un videogioco ambientato all’interno della casa del famoso mercante Giovanni Romei, che diventerà il protagonista dell’esperienza virtuale. Un nuovo modo per arricchire la visita in maniera immersiva e divertente, con lo scopo di coinvolgere i giovani e soprattutto facilitare l’accesso al museo agli adolescenti tra 11 e 18 anni.

“Questo progetto nasce, dice il Direttore del Museo di Casa Romei Andrea Sardo, da una solida collaborazione del nostro Museo con l’Istituto Einaudi, Italia 3D Academy di Pisa e la Fondazione Franchi di Firenze. Nel corso degli anni le classi dell’Istituto Einaudi di Ferrara hanno avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza storica di questo museo grazie alle numerose visite guidate e di realizzare le ricostruzioni virtuali che faranno da sfondo al videogioco”.

“Siamo ripartiti pensando in grande, dice la Dirigente scolastica Marianna Fornasiero, ponendoci un ambizioso obiettivo, quello di realizzare un videogioco con una ambientazione storica per offrire maggiori opportunità di crescita agli studenti, provati dalla pandemia, attraverso l’acquisizione di nuove competenze utili per il loro futuro lavorativo e facendo fiorire nuove professionalità sul nostro territorio”.

“Il crowdfunding è già partito, conclude il Direttore Andrea Sardo, ed ha raggiunto l’11% dei fondi previsti per il progetto, con questa giornata di lancio della campagna di crowdfunding vogliamo coinvolgere tutta la popolazione e gli amanti del gaming a sostenere il nostro progetto che pone Casa Romei tra i pochi musei in Italia ad offrire un intrattenimento virtuale pensato dai giovani per i giovani”.

Tramite il sito www.schoolraising.it si può sostenere questa idea, anche con una cifra simbolica, per ringraziare chi darà un supporto sono previste interessanti ricompense come i gadget del Museo o visite esclusive per tutta la famiglia guidate direttamente dal Direttore del Museo.

La giornata di presentazione si svolgerà presso il Museo di Casa Romei nel Salone d’Onore.

Di seguito il programma della giornata:

ore 17:30 Benvenuto di Andrea Sardo, Direttore del Museo di Casa Romei

Introduce Marianna Fornasiero, Dirigente Scolastica dell’IIS L. Einaudi – Ferrara

ore 17:45 Intervento di Giulio Luzzi, Referente della Fondazione Franchi – Firenze

Milena Bellantone, Animatore Digitale IIS L. Einaudi, e Giampiero Turchi, Italia 3D Academy – Pisa: Descrizione del progetto

ore 18:15 Presentazione del Videogioco con coinvolgimento del pubblico

Visualizzazione del progetto con visore VR

Giovanni Romei in Real Time, tecnica per acquisire i movimenti del volto

Ingresso gratuito previa presentazione della stampa del volantino allegato.

Dettagli e approfondimenti:

https://schoolraising.it/progetti/romeigame/

🔊 Listen to this