(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 ROMA: RUGGIERI (FI), SU RIFIUTI PD E M5S COME PONZIO PILATO

“Sui rifiuti Pd e M5S come Ponzio Pilato. Incapaci di risolvere la questione delle questioni legate alla Capitale, affidano ad altri – nella fattispecie ad un Commissario– la decisione di aprire delle nuove discariche in città. Non hanno mosso un dito in questi anni per risolvere il problema e adesso, alla vigilia delle elezioni, tentano di ripulire Roma affidando le scelte più controverse a un soggetto terzo. Incapaci e codardi. Ma veramente qualcuno pensa ancora di affidare a Pd e M5S la guida della città?”. Lo afferma, in una nota, il deputato romano di Forza Italia, Andrea Ruggieri.

