(AGENPARL) – Roma, 26 set 2021 – Roberto Romanella (Presidente del Municipio VI) nella giornata di oggi ha dichiarato quanto segue: “Ricevo dall’assessore D’Orrico una mail in cui, a seguito delle dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate lo scorso 23 settembre in cui dichiarava di appoggiare la candidatura a sindaco di Roberto Gualtieri, mi preannuncia le sue dimissioni da assessore al bilancio del VI Municipio”.

Prosegue il Presidente: “Nel ringraziarlo dell’enorme lavoro portato avanti in questi cinque anni per elevare l’asfittico bilancio del VI Municipio dagli iniziali 17/20 milioni del 2016, agli attuali 48.5 e rilevando con rammarico il dividersi del nostro percorso politico” – conclude poi Romanella – “gli auguro con la stima e l’affetto che comunque ci lega da oltre vent’anni, buona fortuna in questa sua nuova avventura”.

Questo è quanto dichiarato da Roberto Romanella, (Presidente del Municipio VI) in merito alle dichiarazioni dell’assessore D’Orrico.