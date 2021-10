(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Roma. Rauti (FdI): Gualtieri sia sincero e non parli di Giubileo in campagna elettorale

“Gualtieri farebbe bene a tenere fuori dalla campagna elettorale la propaganda sul Giubileo della Chiesa cattolica previsto per il 2025. Piuttosto, se proprio volesse occuparsene, allora dovrebbe chiedere informazioni al suo governo, che ha istituito a giugno scorso il “Tavolo istituzionale “ presso la presidenza del Consiglio, dedicato al coordinamento delle iniziative e degli interventi necessari allo svolgimento del Giubileo del 2025. Peccato però che fino ad oggi il tavolo si sia riunito soltanto una volta, lo scorso 15 luglio, è che da allora si siano perse le tracce di ogni proposta e di ogni attività. Insomma, come al solito tante chiacchiere e pochi fatti. Ma non ci stupisce. Infatti, soltanto Fratelli d’Italia ha avanzato proposte per il rilancio di Roma Capitale, proponendo di inserire nel PNRR i poteri speciali di Roma e di prevedere risorse per un miliardo all’anno per sei anni ; invece il Recovery Plan tratta Roma, capitale della Chiesa Cattolica, come una Cenerentola prevedendo stanziamenti inadeguati. Inoltre è stata Giorgia Meloni a presentare un emendamento al DL Sostegni bis per aumentare le risorse, nel Fondo destinato alle Città d’Arte, da attribuire a Roma Capitale. Senza fondi straordinari per Roma è impossibile attuare un piano strategico e di sistema adeguato alla realizzazione del Giubileo. Gualtieri perciò sia sincero ed abbia il pudore di lasciare fuori dalla campagna elettorale il tema dell’organizzazione del Giubileo, senz’altro centrale per la città di Roma ma che il suo Governo, nei fatti, ha trascurato”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, componente del “Tavolo istituzionale” per il Giubileo del 2025.

