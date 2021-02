ROMA, RAGGI-ZOTTA NUOVA STRUTTURA LEGGERA DI EDILIZIA SCOLASTICA DEL LICEO STATALE SCIENTIFICO E CLASSICO ‘DEMOCRITO‘

(AGENPARL) – Roma, 01 feb 2021 – La Sindaca della Citta’ metropolitana Virginia Raggi con Teresa Zotta vicesindaco della Città Metropolitana hanno visitato la nuova struttura leggera di edilizia scolastica del Liceo statale scientifico e classico “Democrito” a CasalnPalocco, per l’ampliamento di 10 aule didattiche. La struttura altamente tecnologica, sicura e green. “Sono orgogliosa emozionata contenta, fin dai primi incontri abbiamo messo in campo quello che ora vediamo, promessa mantenuta anche se del tempo c’è voluto. Dopo le verifiche siamo partiti per questa nuova edilizia. Miglior risposta come amministrazione potevamo fare come istituzione. Sono emozionata per questo, risultato eccellente, grazie alla sindaca Raggi per avermi appoggiato in questo progetto. Grazie ai docenti per la pazienza è la fiducia per questo risultato finale. Rispettate gli ambienti on cui vivete, lo dice ai ragazzi e studenti presenti alla conferenza stampa la vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Maria Teresa Zotta

Dieci nuove aule didattiche arredate, fornite di impianto wi-fi e lavagne interattive, sono state aggiunte per facilitare la didattica in presenza del liceo Democrito di Acilia, a seguito di un bando della Città metropolitana di Roma. Oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato la struttura, che include anche una sala professori e quadrupli servizi igienici per studenti, docenti e per citatdini affetti da disabilità motoria. “Abbiamo risposto a un fabbisogno di aule, abbiamo realizzato un progetto pilota per Roma. Questo padiglione rispetta i criteri della bioedilizia, è coibentato, di fatto per noi costituisce un modello”, ha detto Raggi. Le pareti della struttura sono costruite per evitare dispersioni di calore e surriscaldamento. Inoltre sono stati installati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a basso consumo energetico. “Abbiamo sperimentato nuovi criteri – ha aggiunto Raggi -. Gli studenti e i docenti passano la maggior parte del tempo a scuola e noi vogliamo dare loro quella consapevolezza che possa farli crescere come adulti responsabili”. Si è detta “orgogliosa, emozionata e contenta”, la vicesindaca di Città metropolitana Teresa Zotta. “Ci è voluto del tempo, si è dovuto avviare il percorso per verificare dal vivo questa nuova edilizia – ha spiegato Zotta -. Abbiamo indetto un bando e questa è la risposta migliore che potevamo dare ai ragazzi per restituirgli il piacere di stare a scuola”. In occasione della visita anche la presidente del Municipio X di Roma, Giuliana Di Pillo.

1. 10 aule didattiche arredate e fornite di impianto wi-fi e lavagne LIM interattive;

2. sala professori;

3. quadrupli servizi igienici per studenti, docenti e per citatdini affetti da disabilità motoria;

Le pareti sono costruite per evitare dispersioni di calore e surriscaldamento. Installati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a basso consumo energetico.