Roma, Raggi: approvato bilancio di previsione entro la fine dell’anno, orgogliosi del lavoro dell’aula

(AGENPARL) – Roma, 21 doc 2018 – “Anche quest’anno abbiamo approvato il bilancio di previsione entro la fine dell’anno stanziando, tra l’altro, oltre 1 miliardo e 100 milioni per sistemare strade, scuole, case popolari, parchi e giardini e per opere legate alla mobilità. Sono soldi che abbiamo trovato nel bilancio di Roma Capitale, che prima erano dispersi tra mille rivoli e che abbiamo iniziato a finalizzare per quello che serve davvero alla nostra città.

Siamo ben consapevoli che non sono ancora sufficienti ma è senza dubbio un primo passo di cui andare tutti orgogliosi: maggioranza e opposizione, perché insieme abbiamo costruito il percorso che, pur nella normale diversità di vedute, ci ha portato a raggiungere questo importante obiettivo per la nostra città. Come dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto in questi anni per aumentare progressivamente le risorse ai municipi: le strutture che si occupano in prima battuta dei territori e dei bisogni dei cittadini. Da 38,5 mln di Euro nel 2016, oggi riusciamo a dare ai nostri territori circa 90 mln di Euro. E così, in questo clima di dialogo, dobbiamo continuare a parlare del futuro della nostra città avendo sempre come obiettivo il rilancio di Roma, il benessere dei cittadini e dei nostri figli. Ci saranno scelte importanti da fare, talvolta impopolari i cui effetti probabilmente non vedremo noi, ma le generazioni future. Ma occorre farle non perché sono popolari, o facili, o portano consenso. Ma perché sono giuste.

Voglio ringraziare, in particolare, il presidente Marcello De Vito che ha condotto in modo esemplare l’Aula e ci ha permesso di raggiungere un risultato importante. Un ringraziamento anche all’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti per il lavoro che ha svolto in questi mesi con la collaborazione di tutti i consiglieri. Rivolgo un pensiero agli uffici che si sono impegnati giorno e notte e a tutti i cittadini della mia amata città”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi