Roma: Prestipino (Pd), Comune bancarottiero per colpa di Raggi

“Il Comune di Roma dell’amministrazione Raggi manda in bancarotta le sue aziende. Un fatto di una gravità abnorme, un unicum nella storia della capitale. Da oggi 132 lavoratori di Roma-Metropolitane, ossia coloro che progettano e mettano a gara quelle linee metro che i romani attendono da anni, sono in cassa integrazione a metà stipendio. L’azienda è da tempo in liquidazione e il suo fallimento, purtroppo, sembra inevitabile, con tutte le conseguenze economiche, sociali e penali che si possono immaginare. Un comune bancarottiero, questo è diventato il Comune di Roma a guida Raggi. Tutto questo mentre la giunta Raggi continua ad annunciare mirabolanti infrastrutture su ferro. Verrebbe da dire: due magnifici mondi paralleli”.

Lo dichiara in Aula Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico eletta a Roma.

“I lavoratori di Roma Metropolitane domani scenderanno in piazza per difendere i loro diritti – prosegue l’esponente dem – e per spiegare che oggi tocca a loro ma domani la mannaia della Raggi potrebbe abbattersi su altre aziende, come già accaduto per Farmacap e per Multiservizi. Il Pd a tutti i suoi livelli, comunale, regionale e parlamentare è al loro fianco in questa lunga e complessa battaglia. Chiediamo che si attivi subito un tavolo governativo – conclude Prestipino – che metta in sicurezza i lavoratori”.

Roma, 30 giugno 2021

