(AGENPARL) – ven 08 maggio 2020 ROMA, POLITI (LEGA): LO SCANDALOSO CASO DELLA METRO BARBERINI.

Roma,8/5/2020 – “Triste rientro in ufficio per molti romani. Oltre a dover affrontare il disagio dei treni in ritardo e le lunghe file, molti lavoratori del centro città hanno scoperto con amarezza che la tanto attesa apertura completa della stazione metro Barberini, ovviamente non c’è stata. Era troppo pretendere da questa amministrazione che investisse il tempo concesso dalla pausa forzata dal lockdown, per restituire ai cittadini romani una delle principali stazioni della metropolitana. Ci arrivano segnalazioni da molte parti della città di cittadini che vivono un grave disagio nel recarsi in ufficio, poiché spesso arrivano in ritardo o sono costretti ad entrare in vagoni sovraffollati. In barba alla sicurezza individuale e della collettività. Non fanno eccezione gli utenti della metro A, che possono solo utilizzare la stazione in arrivo, dopo ben tre mesi e mezzi di chiusura. A breve chiederemo al Sindaco di relazionare all’Assemblea in merito agli assurdi ritardi della riapertura e all’opportunità di prevedere navette sostitutive per lenire il disagio causato agli utenti.Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.

