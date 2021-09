(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 ROMA, POLITI – CERQUONI (LEGA): MICHETTI HA STRETTO UN PATTO CON I CITTADINI DI ROMA.

Roma, 22/9/2021 – “Al confronto con i candidati a Sindaco organizzato dal Messaggero, sono emerse in modo chiaro e puntuale le priorità del nostro candidato Sindaco Enrico Michetti. Grande attenzione sarà data alle periferie che vedranno un assessore

dedicato e una task force per affrontare il tema del condono edilizio. Altro tema fondamentale sarà la riqualificazione delle infrastrutture, linee metropolitane e Roma – Lido per prime data l’importanza strategica. Un’attenzione particolare sarà data alle politiche

scolastiche con nidi accessibili a tutti e maggiore tutela alle donne. Michetti ha le idee chiare anche sul tema dei rifiuti, che tanto sta soffocando la città: incentivazione degli impianti di smaltimento e manutenzione costante. La nostra Capitale ha bisogno di

collaborazione e sinergia con il Governo e con la Regione, investendo economicamente e puntando su idee innovative, con l’orgoglio di essere romani. Alle chiacchiere e ai soliti sproloqui propagandistici di PD e M5S replichiamo con i nostri obiettivi per

restituire a Roma il meritato ruolo di Capitale”.

Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi e Flavia Cerquoni candidati Lega all’Assemblea Capitolina.

🔊 Listen to this