(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 ROMA: POLIDORI (FI), IN NOSTRA LISTA META’ CANDIDATI DONNE. ALTRI PARLANO DI QUOTE ROSA

“Azzurro Donna, il Movimento femminile di Forza Italia, non può che confermare la soddisfazione di far parte di un grande partito, da sempre rispettoso della parità di genere. Mentre gli altri parlano di quote rose, a Roma Forza Italia, con l’UDC, presenta la lista guidata dalla parlamentare Maria Spena, in tutto 24 donne su 48 candidati; un numero che va ben oltre le indicazioni di legge, nella consapevolezza che l’Italia progredirà davvero solo quando saprà impiegare e valorizzare appieno le capacità, la forza, la sensibilità delle donne, in ogni settore della vita economica e civile”. Lo dichiara la coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, Catia Polidori.

“Negli anni – aggiunge – nessuna altra forza politica ha fatto quanto Forza Italia per le donne sia sul piano prettamente legislativo, ad esempio per la loro tutela, sia in termini di empowerment. È nostra l’approvazione di leggi fondamentali come: le quote rosa nei consigli di amministrazione, l’istituzione del reato di stalking, l’introduzione in Costituzione del dovere di promuovere le pari opportunità. Anche oggi il nostro Presidente Berlusconi e tutta Forza Italia, attraverso Azzurro Donna, lavora incessantemente per conseguire una serie di progressi, anche culturali, non più differibili, quali, ad esempio, il superamento delle disparità salariali e pensionistiche. Anche per questa ragione votare Forza Italia alle prossime elezioni equivale a compiere una scelta politica, che, attraverso l’impegno attivo delle donne, sia in grado di garantire miglioramenti concreti ed autentico sviluppo sociale. Forza Roma. Forza Italia”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this