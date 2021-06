(AGENPARL) – ven 25 giugno 2021 Roma. PD Campidoglio:” Anche le prove concorsuali di Roma Capitale nel caos”

“Anche le prove concorsuali avviate dal Campidoglio si stanno rivelando un mezzo disastro, nonostante una spesa che sembra aggirarsi intorno ai 10 mln di euro. A Roma purtroppo, non funziona più nulla. Oggi la sessione odierna del concorso per funzionario amministrativo che è saltata per quello che l’assessore De Santis ha definito un errore tecnico (due risposte ad un quiz identici), ha comportato per molti concorrenti provenienti da mezza Italia un notevole aggravio di tempo e di spese con la sorpresa di un ‘arrivederci’ al prossimo 5 luglio 2021. Una data fissata in fretta e furia dopo le veementi proteste inscenate dai partecipanti. L’ennesima figuraccia nazionale è arrivata dopo le pesanti critiche sulla presunta violazione della segretezza degli elaborati relativi al concorso per dirigenti dei giorni scorsi, che avrà un seguito di numerosi ricorsi. Quella odierna è quindi l’ennesima ed ulteriore débâcle organizzativa e gestionale dell’amministrazione Raggi. Roma non merita questo sconquasso” Così in una nota il gruppo capitolino del PD.

