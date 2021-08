(AGENPARL) – Roma, 16 ago 2021 – Il Sindaco di Roma Virginia Raggi e l’assessore Coia, continuano a stolkerare la categoria degli ambulanti, si, a questo punto pensiamo sia un vero e proprio stolkeraggio. Un accanimento contro una categoria di lavoratori che da sempre paga le tasse, il suolo pubblico, la tassa sui rifiuti e tutto ciò che giustamente si deve pagare-dichiara Angelo Pavoncello vicepresidente nazionale e portavoce dell’associazione nazionale ambulanti ANA-UGL.

Già a metà luglio, insieme a molti ambulanti, siamo stati costretti tramite i nostri legali avv. Antonio Petrongolo e avv. Alessandro Castellana a denunciare Lei, l’assessore ed i dirigenti del dipartimento Attività Produttive per Omissione d’atti d’ufficio, abuso d’ufficio, diffamazione aggravata , violenza privata, attività persecutoria, Atti contrari alle norme dello Stato (questa è una qualificazione particolare che deve essere valutata dal pubblico ministero in quanto la stessa sindaca ha incentivato la disapplicazione di una norma nazionale ed è una relazione molto particolare che ha e presenta diverse sfaccettature)-continua Angelo Pavoncello di ANA-UGL-ma questo sembra che a loro non basti per fermarsi a pochi giorni dallo scioglimento del consiglio comunale di Roma, che decreta la fine del mandato.

Dichiarano di farlo per il decoro mentendo però a noi cittadini romani, che conosciamo benissimo la nostra città, la viviamo tutti i giorni ormai tra rifiuti, cassonetti non svuotati, cinghiali che circolano liberi per la città, creando pericolo per la cittadinanza.

Le strade sono ormai sporche, invase di commercianti abusivi con tappeti per terra che vendono merce falsa senza nessun titolo che li autorizzi e senza pagare un centesimo di tasse.

Ecco, perché non cominciano da qui a creare decoro ?

Perché dal Colosseo ai fori imperiali fino a Piramide non iniziano a sequestrare e sanzionare gli abusivi che vendono la loro merce senza che nessuno li controlla e contrasta.

Tutti i giorni ci sono centinaia di abusivi con teli per terra a vendere di tutto e di più, in tutta Roma ed è questo il decoro su cui dovrebbero intervenire prima di andare a togliere il lavoro e le postazioni di chi, da oltre cento anni è un pilastro del commercio della capitale d’Italia-prosegue Angelo Pavoncello ANA-UGL.

Gli abusi visti e fatti da questa amministrazione a 5 Stelle non ha paragoni, basta pensare che non hanno mai voluto recepire la legge regionale del Lazio pubblicata sul BURL N. 86 del 23/10/2018 art.34. che dichiara storiche le attività su area pubblica che hanno oltre 50 anni, e molte di loro cominciando dagli Urtisti sono nati già nella fine dell’800.

Un’altro fatto gravissimo parlando degli Urtisti, è che sono stati spostati con piantine cartografiche false depositate negli atti del TAR, sulle quali prepareremo anche ulteriori denunce.

Pensiamo che ormai questa giunta incapace si debba fermare per evitare che continui anche a pochi giorni dalla fine del mandato a fare danni, e questo oltre che da dirigente nazionale degli ambulanti lo dico anche da Romano di decine e decine di generazioni, stanco di vedere la mia splendida città sporca e umiliata nella quale la Raggi sta togliendo anche le tradizioni cominciando dai sanpietrini, per finire alle attività storiche-conclude Angelo Pavoncello di ANA-UGL.

