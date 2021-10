(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 ROMA – MUNICIPIO XIII

SUCCESSO PER LA LISTA CIVICA GUALTIERI: 2341

VOTI E DUE CONSIGLIERI ELETTI IN MUNICIPIO:

ARIANNA UGOLINI E MAURIZIO BONADIES

Roma, 26 ottobre 2021

Nel Municipio XIII di Roma Capitale la Lista Civica Gualtieri

si è caratterizzata per essere la seconda forza della

coalizione di centrosinistra. La forza civica, che ha

sostenuto la presidente Sabrina Giuseppetti, ha portato

così al Municipio di Via Aurelia due consiglieri: Arianna

Ugolini e Maurizio Bonadies. A una settimana dal voto gli

esponenti municipali hanno tracciato un primo bilancio

dell’esperienza elettorale.

“Un importante risultato per la Lista Civica Gualtieri nel XIII

Municipio”, ha commentato al momento della firma la

neoconsigliera Arianna Ugolini, più votata della lista,

“Ringrazio le elettrici e gli elettori che ci hanno dato fiducia

e tutto il gruppo che ha creduto in questo percorso. Adesso

tutti al lavoro a fianco della presidente Sabrina Giuseppetti

per dare un nuovo volto al governo del municipio, per

ricreare quei legami di comunità che si sono persi e

rimettere il nostro Municipio al centro delle politiche

cittadine”.

Per contatti:

🔊 Listen to this