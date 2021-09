(AGENPARL) – Roma, 24 set 2021 – Al termine dell’incontro il vice-presidente di Legacoop Lazio, Massimo Pelosi ha dichiarato: “È stato un incontro molto produttivo, all’interno di una serie di incontri organizzati da Legacoop sui temi che ci stanno più a cuore come quelli del sociale, della rigenerazione urbana e del commercio. È emersa una grande condivisione con Monica Lozzi, soprattutto sull’approfondimento e confronto nei temi riguardanti le imprese”.

Sempre a margine dell’incontro la candidata sindaca Monica Lozzi ha dichiarato che: “In questo incontro ci siamo confrontati con Legacoop, e come da nostra abitudine e come linea politica abbiamo dato ampie garanzie che REvoluzione Civica vuole attuare una politica di massima cooperazione e collaborazione con tutte le realtà cittadine che vanno dall’associazionismo alle attività produttive, perché solamente così è possibile attuare una pianificazione condivisa che tenga conto degli interessi di tutte le parti chiamate in causa”.

Questo è quanto dichiarato da Monica Lozzi (candidata sindaca per REvoluzione Civica) e dal vice- presidente di Legacoop Lazio, Massimo Pelosi.