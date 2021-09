(AGENPARL) – Roma, 04 set 2021 – “Ci sono momenti in cui la forma è sostanza.

Ieri ho firmato i documenti per la mia candidatura a Sindaco della Capitale.

È la firma di un impegno solenne: mettermi al servizio di Roma, in segno di riconoscenza a una comunità che mi ha accolto, mi ha fatto studiare, crescere, sognare e mi ha dato gli strumenti per costruirmi un futuro. È questo il mio impegno con tutti voi: tentare di restituire qualcosa perché ciò che ho ricevuto sia possibile al maggior numero di cittadini. Che quindi, Roma torni ad essere la terra delle opportunità”.

Così in una nota e sul proprio profilo Facebook Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma.

🔊 Listen to this