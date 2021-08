(AGENPARL) – Roma, 05 ago 2021 – “Ho incontrato questa mattina i balneari di Ostia che rappresentano un settore importantissimo. Con loro si può attuare un programma di sviluppo del turismo che non deve limitarsi alla sola stagione estiva ma può ampliarsi anche oltre. Il nostro litorale può offrire percorsi naturalistici con l’area delle Dune di Capocotta, la Pineta di Castel Fusano e la Riserva di Castel Porziano. Per non parlare del fascino di Ostia Antica, un gioiello che va promosso in tutto il mondo. Basta avere la forza e le idee per cogliere certe opportunità. Per la valorizzazione del brand Roma, la valorizzazione di Ostia e il mare della Capitale, sono un tassello fondamentale. I balneari sono imprenditori che danno vita a un indotto importantissimo e il loro contributo allo sviluppo di un territorio come quello di Ostia è fondamentale. Ci sono ovviamente delle criticità che mi sono state presentate: in primis quella di un lungomare nel degrado, con giardini abbandonati e tagli di parcheggi che stanno penalizzando il turismo anche locale. Ci sono dei progetti che possiamo realizzare in tempi rapidi per riportare il giusto decoro e un accesso agli stabilimenti utile sia ai cittadini che ai balneari. Serve un impegno forte e un amministrazione che ascolti i cittadini per dare vita a provvedimenti razionali che possano far cambiare passo a un litorale troppo spesso dimenticato”. Lo dichiara il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti a margine dell’incontro con le associazioni e i sindacati dei Balneari di Ostia.

