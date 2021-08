(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Roma Metropolitane. Piccolo (PD):”Azienda in fallimento, Raggi e giunta adottino atti urgenti da sottoporre all’Aula“

“L’ipotesi di fusione di Roma Metropolitane con l’Agenzia servizi per la mobilità é una chiara invenzione dell’ex maggioranza Raggi. Un’idea sbagliata nata solo a seguito dei richiami della Corte dei Conti. Questa pseudo-soluzione proposta in ‘zona Cesarini’ il penultimo giorno dei tempi supplementari dell’attuale consiliatura suona come una presa in giro. E’ palese che una simile proposta senza studi adeguati è del tutto inattuabile. Se c’era una reale volontà di questa amministrazione di rilanciare Roma Metropolitane la giunta Raggi lo avrebbe potuto fare nei 5 anni e tre mesi passati a distruggerla. Ora gli unici atti da compiere se veramente si vogliono salvare la società e i posti di lavoro sono: l’approvazione del nuovo contratto di servizio; l’approvazione del piano di risanamento che deve essere a zero esuberi, anzi con nuove assunzioni per recuperare le tante e valide figure che sono state costretta a lasciare l’azienda a causa di una gestione dannosa e irresponsabile; infine ma non per ultimo é necessario che la Ragioneria Comunale paghi il prima possibile quanto dovuto a Roma Metropolitane. Su queste premesse si riunisca anche l’Assemblea Capitolina in seduta straordinaria per discutere ed approvare atti indifferibili e urgenti, così come previsto dal TUEL, per evitare il fallimento certo di una azienda strategica. Ieri le opposizioni con la bocciatura della delibera sulle partecipate, hanno bloccato un atto tardivo e a tratti dannoso per le aziende capitoline, un atto utile forse solo a salvare la sindaca Raggi e la sua giunta dalle conseguenze dei danni che hanno provocato. Roma Metropolitane di fatto non é salva, non basta infatti aver approvato in extremis i bilanci 2019 e 2020, peraltro in perdita per 19 e 6 mln di euro, grazie ai passi scellerati compiuti da questa maggioranza: l’approvazione del contratto di servizio dicembre 2018 di fatto insostenibile e la messa in liquidazione ottobre 2019. E’ indispensabile quindi assicurare la continuità aziendale con liquidità necessaria e la stipula dei contratti fondamentali per fornire all’azienda strumenti e mezzi necessari a proseguire le opere fondamentali per la città. Se ciò non fosse i danni procurati in questi 5 anni si rifletteranno sulle tasche dei romani per i prossimi 20. Attendiamo dalla sindaca Raggi e dalla giunta la proposta di deliberazioni ed atti necessari a riunire in seduta straordinaria l’Assemblea Capitolina per assicurare un futuro alla società capitolina.” Così in una nota la consigliera del PD capitolino Ilaria Piccolo.

