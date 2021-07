(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 ROMA, MELONI: RAGGI SENZA MAGGIORANZA È TRISTE EPILOGO AMMINISTRAZIONE M5S

«Il Sindaco di Roma Raggi non ha più la maggioranza in Assemblea capitolina. È il triste epilogo dell’Amministrazione Cinquestelle: in cinque anni nessun problema della Capitale è stato risolto e rimangono solo disastri e promesse non mantenute. I cittadini romani hanno bisogno di un sindaco all’altezza di questa città che sappia dove mettere le mani, che conosca la macchina amministrativa e sia in grado di dare risposte ai cittadini. Enrico Michetti è la persona giusta e siamo certi che avrà la fiducia dei romani».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Roma, 1 luglio 2021

