ROMA, MELONI: PREMIO IN DENARO A FURBETTI ASSENTEISTI AMA PER PULIRE CAPITALE È SEGNO DEBOLEZZA GUALTIERI

«Il primo atto da sindaco di Gualtieri è stato promettere un premio in denaro ai furbetti assenteisti di Ama per incentivarli a spazzare via i rifiuti da Roma. In altre parole, per pulire la Capitale dalla monnezza il Campidoglio ha deciso di premiare chi si ammala a comando. Apprendiamo dai giornali, infatti, che molti dipendenti indisciplinati negli ultimi mesi avrebbero preferito restare a casa invece di lavorare, presentando spesso certificati di malattia falsi e rendendo impossibile la pulizia delle strade. Siamo alla follia. Anziché licenziare questi finti malati, Gualtieri gli aumenta lo stipendio, segno evidente della sua debolezza. E del suo essere ostaggio dei peggiori nemici dei romani perbene».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Roma, 21 novembre 2021

