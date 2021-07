(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 ROMA, MELONI: GRAZIE A FDI NEL DL SOSTEGNI BIS 10 MILIONI AGGIUNTIVI PER CAPITALE

“Approvato in Commissione Bilancio alla Camera l’emendamento di FdI al decreto sostegni bis che aumenta la dotazione del fondo del Ministero del Turismo per le città d’arte e destina 10 milioni di euro aggiuntivi a Roma. Una vittoria per la Capitale e per i romani di cui andiamo orgogliosi”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Roma, 8 luglio 2021

