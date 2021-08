(AGENPARL) – Roma, 31 ago 2021 – Francamente me ne infischio della singolare scelta di fare questa sera uno spettacolo pirotecnico casualmente davanti al ristorante di Ostia dove si svolgerà una cena di raccolta fondi dei 5 stelle. Anche se non sara’ indifferente sapere chi paga la spesa dei fuochi artificial levando fondi che potrebbero essere investiti nelle attività culturali ,mi domando cosa ci sia da festeggiare in un Municipio dove il degrado abitativo e’ documentato da tutte le tv e gli attuali amministratori non si impegnano per risolverl.

Finora hanno riqualificato fontane e creato nuove piste ciclabili opere del tutto secondarie” ha dichiarato Simonetta Matone, candidato Prosindaco al Campidoglio e consigliere comunale per la lista Lega-Salvini premier.”

Sono certa che il lavoro che sta facendo la nostra Monica Picca ad Ostia verra’ premiato dagli elettori e sara’ concentrato a risolvere le vere emergenze del Municipio.

Solo quando verranno risolte allora ci saranno fuochi artificiali.

