(AGENPARL) – Roma, 15 ago 2021 – “A Roma vivono più

di 20mila senza fissa dimora e solo duemila posti per accoglierli. Ci impegneremo non solo per aumentare il numero dei posti di accoglienza , ma per assicurare una migliore qualita’ della vita per donne, uomini e bambini che vivono e hanno vissuto esperienze terribili. – ha dichiarato Simonetta MATONE, candidato Prosindaco al Campidoglio e consigliere nelle liste della Lega.” Anche sotto il caldo torrido di Ferragosto nella nostra città funzionano a pieno ritmo splendide realtà che fanno accoglienza su tutto il territorio metropolitano e che svolgono una attività che dovrebbe essere propria di una Amministrazione comunale efficente e che combatte il degrado. Da sempre mi sono occupata degli ultimi nella mia vita professionale di magistrato. In questa seconda vita al servizio della mia città, voglio continuare a farlo.”

