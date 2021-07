(AGENPARL) – Roma, 20 lug 2021 – Bruxelles apprezza la candidatura dell’Italia e anche il Ministero dell’Economia la vede di buon occhio” ha dichiarato il giudice Simonetta Matone,candidato Prosindaco al Campidoglio per il centrodestra.”Il nostro paese e’ all’avanguardia nelle tecniche di contrasto alla infiltrazione delle mafie nei flussi finanziari e Roma sta diventando polo di aggregazione per le aziende di geolocalizzazione,trattamento dei dati e intelligenza artificiale.Le competenze e le professionalità non mancano. L’ Agenzia Antiriciclaggio a Roma e’ strategica per riportare la Capitale protagonista in Europa” e a regime ci sanno 500 nuovi posti di lavoro”.

