(AGENPARL) – Roma, 28 ago 2021 – “Oggi più che mai bisogna, sopratutto a Roma, alzare il livello di guardia contro il rischio di possibili attacchi terroristici e predisporre tutte le azioni di prevenzione” Lo ha dichiarato Simonetta MATONE, candidato Prosindaco al Campidoglio e consigliere comunale per la Lega.

“In via prioritaria va stabilito un dialogo costruttivo e permanente tra le strutture scolastiche e le Forze dell’Ordine per definire il modello da seguire in caso di azioni anche di kamikaze e individuare i canali comunicativi più efficaci con i giovani e i giovanissimi.

Vanno poi definite le procedure operative standard per limitare i danni e prevenire gli effetti dei possibili danni collaterali, attraverso una formazione comune di insegnanti e studenti .

