ROMA, LUPO (M5S): GUALTIERI POCHE IDEE MA CONFUSE, PECCATO NON AVERLO VISTO COSI' AUDACE DA MINISTRO

Roma, 11 giugno 2021 – “Che il candidato alle primarie del PD per Roma fosse divenuto audace col tempo lo avevamo già intuito da qualche giorno. Tra il rilanciare opere che vuole realizzare e altre progettate se non avviate dicendo che da sindaco le farà, l’ex ministro non ancora incoronato candidato sostiene che vuole termovalorizzatori, al contrario della regione guidata da Zingaretti che parla di discariche. Così come sogna dicendo che renderà la Roma Ostia Lido una metropolitana quando la Regione, nonostante i soldi stanziati, non ha ancora nemmeno risposto al Comune in merito in tre anni. Peccato non aver visto tanta voglia di fare quando da ministro prese in mano il dossier Alitalia, scaraventando nel caos un percorso che al Mise invece era stato approntato con minuzia nei vari passaggi. Credo che sia molto meglio che Gualtieri si concentri sui pronostici calcistici, dove è molto più a suo agio”. Così in una nota la senatrice M5s Giulia Lupo.

