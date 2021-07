(AGENPARL) – Roma, 20 lug 2021 – “Noi di Revoluzione Civica siamo contrari al Green Pass. Perché è inutile oltreché ingiusto lasciare libertà di spostamento solo ai vaccinati, quando anche loro possono contagiarsi e quindi contagiare. Inoltre il Green Pass metterebbe in ginocchio attività già duramente provate da mesi di blocco e di crisi.

Piuttosto continuiamo con le misure di sicurezza e lì dove non è possibile garantire il distanziamento – come negli aerei o nelle discoteche – effettuiamo tamponi rapidi. È questa l’unica via per tornare presto ad una vita normale”. Così in una nota di Monica Lozzi, candidata sindaca di Revoluzione Civica

🔊 Listen to this