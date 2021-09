(AGENPARL) – Roma, 01 set 2021 – La candidata sindaca a Roma di Revoluzione Civica Monica Lozzi, a proposito del trasporto disabili collettivo, individuale e scolastico ha dichiarato: “Quanto tiene la Giunta Raggi all’efficienza del trasporto disabili? Praticamente nulla! I dipendenti della Società Tundo che gestisce questo servizio non prendono lo stipendio da maggio ed il servizio è a rischio a pochi giorni dall’ inizio dell’anno scolastico. La responsabilità di tutto questo? Dell’Amministrazione capitolina che non controlla l’operato delle società appaltatrici, ritarda nei pagamenti delle fatture e che continua ad applicare il massimo ribasso ai bandi non garantendo la qualità del servizio. Questo non deve più accadere, soprattutto in servizi fondamentali come quello del trasporto disabili” ha concluso la candidata sindaca Lozzi.

