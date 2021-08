(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 ROMA: LOBEFARO, SU AMBULANTI SERVE RIFORMA PROFONDA, NON CIALTRONATE

“Per il candidato del centrodestra Michetti, l’ambulantato è un settore strategico di Roma. Per me è un settore da riformare profondamente, riducendone la presenza, specialmente all’interno del centro storico”. Lo afferma sul suo profilo Facebook Giuseppe Lobefaro, candidato Presidente al Municipio I per la Lista Civica Calenda Sindaco. “Serve serietà per governare Roma, anche a costo di formulare dichiarazioni che possano risultare impopolari. Siamo stanchi di cialtroni al governo della città”, conclude così Lobefaro.

Angelo De Lauro

