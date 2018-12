Roma, le guide turistiche aderiscono alle mobilitazioni contro piano Bus

(AGENPARL) – Roma, 20 dic 2018 – Le guide turistiche di Roma aderiscono alle mobilitazioni contro un Piano Bus Turistici che provoca disagi insormontabili ai gruppi di turisti e danni incalcolabili all’ intero comparto del turismo.

1) Numeri di turisti coinvolti : (per la chiusura della zona chiamata C, per i permessi concessi in numero limitatissimo per la zona B), èstimabile che 15 milioni di turisti in un anno si riverseranno sui mezzi pubblici che sono già seriamente inadeguati per i residenti.

Questo Piano Bus reca un danno anche ai residenti che non riusciranno a salire sui mezzi pubblici già pieni e alle fermate troveranno vari gruppi di turisti in attesa.

Roma ha il centro storico più esteso del mondo. Non lo si può percorrere tutto a piedi. Non lo si può paragonare a quello di altre città come Firenze che si percorre a piedi senza problemi.

Il sistema di far spostare i turisti con i mezzi pubblici l’abbiamo già sperimentato nel 2000. I disagi sono stati enormi, i turisti erano tutti pigiati sui bus, si aspettava le ore. Le attese erano particolarmente gravose in caso di pioggia, d’estate, nei giorni festivi e nelle oreserali, quando le corse sono limitate. Alcuni membri del gruppo riuscivano a salire, altri no. Il sistema fu presto abolito dalla stessa Amministrazione che l’aveva istituito. Si sta procurado nuovamente un danno di immagine alla città di Roma di proporzioni enormi.

2) Gli organi di stampa non stanno dicendo come stanno le cose : è stata limitata solo la circolazione dei bus turistici a un piano, ma nonquella dei bus aperti a due piani (gli “Open Bus”). I bus a due piani possono percorrere strade strette del centro storico e possono effettuare numerose fermate, proibite da molti anni ai bus a un piano.

A differenza dei bus normali (“trasporto di noleggio con conducente”), – è scritto nella Delibera – gli Open Bus “hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate” … “hanno una funzione di valorizzazione della città” (!).

I bus a due piani hanno eliminato le guide a bordo, forniscono una spiegazione pre-registrata, i monumenti sono illustrati per in un minuto, il tempo di passarci davanti.

La valorizzazione del patrimonio culturale la fanno le guide abilitate che, a bordo dei bus a un piano, avvicinano i gruppi ai siti da visitare e poi continuano le visite a piedi. Effettuano visite ben più accurate per vari giorni, offrendoadeguata assistenza ai visitatori, anche disabili.

I bus cui è stato impedito di circolare sono quelli usati dai gruppi. I bus a due piani checontinueranno a circolare nel centro storico, si rivolgono a turisti individuali, ma sono i gruppi che non possono fare totalmente a meno di un bus, non i turisti individuali.

Se i bus turistici coprono la visuale dei monumenti, i bus a due piani la coprono doppiamente. Ma nella Delibera (n. 55 / 2018) è scritto che uno studio di “Roma Servizi per la Mobilità” (società del Comune) ha stabilito che la circolazione dei bus turistici a un piano produce un impatto negativo sulla mobilità urbana con effetti 8 volte superiori rispetto agli autobus a due piani (!). Questo è il livello di scientificità alla base del Piano Bus che conferisce un monopolio ai bus a due piani.

Il Comune li equipara al “trasporto pubblico di linea” (TPL). Ma i prezzi (dai 20,00 € ai 25,00 € a persona) non sono certo prezzi da “trasporto pubblico di linea”.

3) Si sta pagando il conto di lavori infrastrutturali che non sono stati effettuatinegli ultimi due decenni. L’ultimo lavoro è stato il Parking Gianicolo completato per il Giubileo del 2000. Soluzioni alla sosta dei bus turistici non sono state messe a punto. Negli ultimi decenni si è pensato solo a cacciare via i bus, distruggendo il turismo di gruppo, in una visione miope.

Le Amministrazioni non hanno mai voluto spendere per assumere addetti al controllo delle regole e del funzionamento del Piano stesso.

4) Già con il sistema attuale, i gruppi camminano molte ore al giorno, le visite si svolgono a piedi. Il bus serve prevalentemente per portare il gruppo dove inizia il tour e riprenderlo dove il tour finisce. I gruppi camminano circa 6 ore al giorno. Le persone che viaggiano in gruppo sono nella grande maggioranza persone anziane. Non è aumentabile ulteriormente il numero di ore camminate, senza danneggiare gravemente i servizi resi ai visitatori e il tipo di accoglienza turistica che Roma offre.

Anche i minibus sono soggetti alla stessa limitazione, quando per il loro minore impatto, andrebbero incentivati.

5) Se Roma non è capace di offrire un’ accoglienza turistica di qualità, i gruppi ad elevato budget sceglieranno un’altra destinazione.

Un operatore turistico serio non considera Roma come una meta turistica, se non ottiene i permessi per avvicinare i gruppi ai luoghi di visita, ma anche se non ha la certezza di poterottenere tali permessi.

Le prenotazioni sono crollate.

6) Pubblicare all’infinito la foto di Via della Conciliazione con i bus in sosta è disinformazione. E’ dal 2012 che i bus turistici non vi possono sostare e dal 2015 è una via pedonale. Continuare a pubblicare quella foto significa rappresentare un’invasione di pullman che è stata eliminata da anni.