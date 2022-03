(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Roma-Latina, Tripodi (Lega): Morassut vuole togliere i fondi, che dice Zingaretti?

Roma, 14 Mar – ”In che mondo vive Roberto Morassut? Vorrebbe adeguare la Pontina, il cui limite di velocità è di 60 chilometri orari, e dirottare i fondi del Cipe per realizzare il tratto Rebibbia-San Basilio della Metro B di Roma. Una follia”. Lo afferma Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, commentando le dichiarazioni del vicepresidente del Pd alla Camera dei deputati, Roberto Morassut.

”Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e i consiglieri regionali dem la pensano così?”, chiede Tripodi, che aggiunge: ”Avevamo chiesto al Governatore del Lazio di attenersi alle sentenze del Consiglio di Stato sulla Roma-Latina, invece c’è stata la delibera di giunta numero 988 del dicembre 2020 con cui si sono tagliate 491 milioni di euro di opere compensative. Un cronoprogramma falsamente reazionario e illusorio all’atto pratico. Infine la gara è stata revocata, la stazione appaltante Autostrade del Lazio, partecipata da Anas e Regione Lazio, è stata messa in liquidazione e ora, come avevamo previsto, le società partecipanti hanno promosso due azioni risarcitorie per quasi un miliardo di euro.

Bene ha fatto l’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, a ricordare il fallimento di Zingaretti e del Pd, che blocca lo sviluppo della provincia di Latina. Il Governo riprogrammi subito l’opera”, conclude Tripodi.

Addetto stampa Orlando Angelo Tripodi

Capogruppo della Lega in Regione Lazio

Giuseppe Sarra

00163 Roma – Via della Pisana 1301