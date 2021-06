(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 LA STREET ARTIST LAIKA TORNA A DENUNCIARE LA DETENZIONE DI ZAKI:

“DON’T VISIT EGYPT”

Roma 16 giugno. Questa mattina a Roma, in via Salaria, nei pressi dell’ingresso dell’ambasciata d’Egitto, è stato affisso un nuovo poster della street artist Laika.

L’opera, intitolata “Don’t visit Egypt”, è una rivisitazione di un vecchio poster egiziano che promuove il turismo: sullo sfondo si scorge l’ombra di un militare che picchia una persona. In alto, viene riportata la scritta “45 days special offer”, un chiaro riferimento al caso di Patrick Zaki, imprigionato nelle carceri egiziane da febbraio 2020 e ancora in attesa di processo, che gli viene rinviato ogni 45 giorni, di fatto condannandolo ad una pena mai comminata da nessun giudice.

