Roma, il 20/12 conferenza stampa del Forum Terzo Settore: Ora basta, la politica, l’amministrazione di Roma Capitale dov’è?

(AGENPARL) – Roma, 18 dic 2018 – Enti, associazioni, cooperative, parrocchie, realtà religiose e laiche, non pagati per circa 9 milioni di Euro dal Comune di Roma-Roma Capitale per i servizi alla persona svolti

Danese: “A rischio bambini, anziani, donne e tutti i cittadini in difficoltà ed i molti operatori”

Enti, associazioni, cooperative sociali, parrocchie, realtà religiose e laiche, strutture, non pagati per circa 9 milioni di Euro dal Comune di Roma-Roma Capitale per i servizi alla persona svolti.

Anche oltre un anno di ritardi nel regolare le fatture. A rischio grave bambini e minori affidati alla tutela della Sindaca, anziani, portatori di handicap, case famiglia, donne vittima di tratta: si tratta di molteplici servizi resi, insomma, a tanti cittadini in difficoltà.

Anche moltissimi operatori (e le loro famiglie) sono a rischio di essere gettati in strada, costretti alla disoccupazione per le inefficienze del Comune,- oggi la Ragioneria è chiusa per le imminenti festività -, mentre il denaro ci sarebbe. E peraltro, in alcuni casi, a causa dei pagamenti non effettuati si profila l’ipotesi di debiti fuori bilancio.

“Con questa situazione, per l’inefficienza dell’Amministrazione di Roma Capitale, sono a rischio bambini, anziani, donne e tutti i cittadini in difficoltà. Abbiamo anche scritto all’ANAC, l’Autorità anticorruzione, per un incontro sul tema e affinché intervenga. Moltissime strutture della nostra città rischiano persino il fallimento, ed oltre a non poter svolgere i servizi previsti e gettare in strada i propri operatori, rischiano la chiusura dei fidi da parte delle banche, e persino il loro DURC potrebbe non essere in ordine per poter concorrere alle gare, avvisi pubblici, manifestazioni di interesse. Una situazione assurda, mentre in Campidoglio i soldi ci sono”, afferma Francesca Danese, Portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, l’organismo che rappresenta e valorizza – come parte sociale – tutto il mondo del Volontariato, dell’Associazionismo e della Cooperazione sociale con le sue grandi centrali e reti. Rappresenta e coinvolge oltre un milione di persone nel Lazio ed è una rete di circa 30 reti solidali con circa 300.000 iscritti.

“Ma avvisiamo subito: il Forum Terzo Settore, i nostri aderenti e non solo essi, se non si risolvesse la questione, e a partire dalla conferenza stampa di giovedì 20 dove presenteremo alcune testimonianze, saremo a protestare dovunque qualcuno o qualcuna osasse fare passerelle, magari visitando o portando saluti a iniziative di solidarietà, o a realtà connesse. All’Amministrazione Comunale, alla Sindaca, agli assessori preposti, diciamo chiaramente che non è accettabile strangolare finanziariamente chi svolge seriamente la propria attività e al contempo andare tranquillamente a bearsi sotto i riflettori di telecamere, microfoni e taccuini”, conclude Francesca Danese, Portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio.

CONFERENZA STAMPA del

FORUM TERZO SETTORE del LAZIO

Giovedì 20 dicembre 2018 – ore 11.00

Presso i CSV del Lazio – Via Liberiana, 17 – ROMA