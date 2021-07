(AGENPARL) – Roma, 02 lug 202 – “La mia campagna elettorale è cominciata a Centocelle e sta proseguendo in ciascuno dei quartieri di Roma illusi dalle promesse e puntualmente abbandonati dal giorno dopo le elezioni. Dunque, accogliere l’invito dei comitati di quartiere di Settecamini, Case Rosse, parco Tibur significa per me proseguire nel percorso di ascolto e di mobilitazione condotto in questi mesi. Avere una visione generale dello sviluppo di Roma e delle soluzioni per i suoi problemi è indispensabile, ma non basta se non c’è la cura e la voglia di affrontare tutte le singole, specifiche questioni che contribuiscono a rendere difficile la vita dei romani. Trovo dunque sacrosante le istanze sollevate dai comitati di quartiere di Roma Est che si sono appellati ai candidati, a partire dalla garanzia di un presidio delle forze dell’ordine, dalla realizzazione del passaggio pedonale necessario a collegare le due parti del quartiere, dalla questione del pedaggio autostradale e dalla necessità di interventi di manutenzione oggi affidati alla buona volontà dei residenti. Trovo assurda, ad esempio, la condizione in cui versa il centro sportivo “Valentina Caruso”, che ospitava una squadra di serie A di calcio a 5. È incredibile come i luoghi di cui più dovremmo andare orgogliosi siano spesso i più trascurati. Stesso discorso vale per il “De Gregorio”, di cui è urgente la riqualificazione. Un altro fronte su cui intervenire al più presto è quello della valorizzazione dell’area archeologica di Settecamini, che in vista del Giubileo potrebbe garantire percorsi suggestivi fino a stazione Tiburtina, e di lì a San Pietro. Quante volte sentiamo dire che va promossa una redistribuzione dei flussi turistici in città? È ora di passare dalle parole ai fatti. Oltre al Giubileo tra due anni quel quadrante cittadino ospiterà la Ryder Cup, il più grande evento mondiale di golf, una straordinaria occasione per il territorio, purché vi sia un’Amministrazione capace di veicolare investimenti duraturi e che non arrivi impreparata. È una delle ragioni, grandi e piccole, per cui chiediamo l’impegno di tutti per riportare il buon governo al Campidoglio. Di questo e di tanti altri argomenti parlerò al più presto di persona con le associazioni di quartiere”.

Lo dichiara il candidato della coalizione di centrosinistra a Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri rispondendo all’appello dei cittadini dei comitati di quartiere della zona di Settecamini, Case Rosse, parco Tibur.