(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 ROMA: GOOD DEED DAYS, ASSESSORA FUNARI (SOCIALE) “CAPITALE MOSTRA SUO VOLTO SOLIDALE, GRAZIE AD ASSOCIAZIONI PER IMPEGNO”

Roma, 27 marzo 2022 – “Ancora una volta Roma ha dimostrato tutto il suo potenziale per essere una Capitale sociale e solidale. Una festa significativa per far conoscere il bene comune e valorizzare l’impegno del volontariato. Un ringraziamento a tutte le Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e che ho avuto il piacere di incontrare e salutare nei tanti colorati stand al Circo Massimo. Un’importante occasione anche per sensibilizzare su tanti importanti temi legati alla salute”.

E’ quanto ha sostenuto l’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari che ha partecipato oggi al Good Deeds Day, la grande festa del volontariato di Roma e provincia, promossa dal CSV del Lazio e giunta quest’anno alla sua settima edizione.