(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 ROMA: GIACOMONI (FI), OGGI FESTEGGIAMO NASCITA, FACCIAMOLA RINASCERE

“Auguri Roma per i tuoi primi 2775 anni e soprattutto per i 151 anni vissuti da Capitale!” Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, in un messaggio inviato agli organizzatori del convegno dal titolo ‘Il futuro di Roma Capitale. Verso la riforma costituzionale’ che si svolge oggi a Roma alla Sala Capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva. “Roma – ha proseguito – vive oggi una grande contraddizione: da una parte la grande bellezza, immensa, monumentale e pervasiva della Città eterna; dall’altra il degrado, la sporcizia, il malessere. L’auspicio è che come un’Araba Fenice rinasca, innanzitutto attraverso una gestione virtuosa di risorse, competenza e con maggiori poteri. Le risorse, grazie al Recovery Plan e al Giubileo del 2025, stanno arrivando e sarà fondamentale anche il nuovo compito che Cassa Depositi e Prestiti potrà svolgere grazie ad un emendamento a mia prima firma, da poco approvato – ha continuato Giacomoni –, che consentirà a CDP di fornire consulenza, assistenza e supporto tecnico a tutte le pubbliche amministrazioni, per la realizzazione dei progetti inerenti il PNRR. Forza Italia ed il presidente Berlusconi hanno, sempre avuto un obiettivo chiaro: assegnare maggiori risorse e anche maggiori poteri a Roma, al fine di metterla nelle condizioni di svolgere realmente le sue funzioni di Capitale”. “All’inizio di questa XVIII legislatura, Forza Italia ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge di riforma costituzionale, a prima firma del nostro capogruppo, Paolo Barelli, che modifica l’articolo 114 della Costituzione, per assegnare a Roma contestualmente i poteri dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni ordinarie e il testo base di questa proposta di legge è stato appena approvato all’unanimità in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Facciamo una promessa a questa Città e soprattutto manteniamola: approviamo la legge per Roma Capitale in doppia lettura entro la fine della legislatura. Quale miglior regalo alla Capitale per il suo Natale?”, ha concluso Giacomoni.

