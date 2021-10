(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Roma. Fazzolari (FDI). Da Michetti lezione di stile ai poltronai

“Enrico Michetti è stato scelto dal centrodestra come candidato sindaco di Roma per la sua competenza in campo amministrativo. Michetti ha accettato nella speranza di mettere la sua esperienza al servizio dei romani e per dare una buona amministrazione alla Capitale, non certo per assicurarsi una poltrona al Campidoglio anche in caso di sconfitta. Le sue dimissioni gli fanno onore e sono una lezione di stile ai poltronai di professione. Proprio quelli che oggi lo attaccano”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari.

