(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 Roma: Diario (M5S), bene progetto Lega Nazionale Dilettanti per Campo Testaccio

Roma, 16 giugno 2021– “La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha manifestato oggi in Commissione Sport un interesse molto concreto per il Campo Testaccio. L’intenzione è presentare un progetto che preveda la riqualificazione del campo di calcio a 11 e che andrebbe perfettamente incontro alle richieste espresse da sempre dal territorio e dal Municipio. È una notizia che fa davvero ben sperare per il futuro di questa struttura storica, soprattutto perché si interverrebbe con un progetto molto semplice e poco invasivo, con minima cubatura per la realizzazione degli spogliatoi e risistemazione del campo. Come Commissione Sport abbiamo preso l’impegno di fissare un sopralluogo al più presto presso il Campo Testaccio insieme FIGC Lega Nazionale Dilettanti, all’Assessorato allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini e agli uffici capitolini competenti”.

Lo dichiara in una nota Angelo Diario (M5S), consigliere capitolino e presidente della commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita di Roma Capitale.

🔊 Listen to this