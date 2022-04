(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Roma, Diaco (M5s): “Turismo cerca ripartenza ma Gualtieri offre solo degrado”

Roma, 19 aprile 2022 – “I turisti che visitano Roma in questi giorni vedono una città spaccata in due. Da una parte ci sono i lavoratori e gli imprenditori che stanno cercando di far ripartire il settore, con impegno e inventiva. Poi c’è l’amministrazione Gualtieri, che ai turisti offre solo il degrado. Anche il Centro storico, che dovrebbe essere una vetrina internazionale, è in uno stato catastrofico. È tornata la vecchia politica, quella che più lontana dai cittadini non si può”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della commissione Ambiente.

