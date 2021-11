(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 Buongiorno,

ROMA. CORROTTI (LEGA): “PD GIÀ LITIGA PER POLTRONE MUNICIPI”

ROMA, 7 NOV – “Incredibile, neppure il tempo per insediarsi e già il Pd nella Capitale litiga da nord a sud per la spartizione delle poltrone nei municipi.

Da Ostia a Montesacro passando per l’Aurelio, sono solo alcuni degli esempi dove il centrosinistra è già ai ferri corti: nel Municipio X, addirittura, due esponenti dei giovani dem appena eletti si sono incatenati davanti al municipio contro le scelte del proprio presidente.

Quando si inizierà a parlare dei problemi del territorio sarà sempre troppo tardi.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

