ROMA. CORROTTI (LEGA): “LIBERARE IMMOBILE OCCUPATO PER ACCOGLIERE PROFUGHI UCRAINI”

ROMA, 8 MAR – “Un immobile da 700mq al Municipio VIII di Roma è da qualche giorno occupato da militanti ambientalisti. A questo punto non sarebbe meglio utilizzarlo per l’accoglienza di mamme e bambini che scappano dalla guerra in Ucraina?” Così in un tweet Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio