ROMA. CORROTTI (LEGA): “INTERROGAZIONE SU TAGLIO SERVIZIO ROMA-LIDO”

ROMA, 2 LUG – “Un taglio di venti unità al giorno con soli sei treni giornalieri disponibili: è questa la situazione che vive oggi la tratta Roma-Lido a causa del mancato acquisto di nuovi convogli e degli interventi di manutenzione che vanno così a determinare una situazione di emergenza per migliaia di pendolari che ogni giorno utilizzano la ferrovia, oltre ai turisti che nella stagione estiva dovranno raggiungere il litorale romano.

A ciò si va ad aggiungere il mancato funzionamento di ben sedici ascensori sui trenta esistenti. Ho protocollato quindi una interrogazione al presidente Zingaretti per capire quali iniziative intende adottare per risolvere una situazione che sta causando notevoli disagi sia ai residenti che ai turisti.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

