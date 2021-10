(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Buongiorno,

ROMA. CORROTTI (LEGA): “GUALTIERI SU DECORO INIZIA MALE E SI SVEGLIA TARDI SU MUNICIPIO VI”

ROMA, 24 OTT – “Inizia male il nuovo sindaco del Pd Roberto Gualtieri che decide di escludere l’unico municipio governato dal centrodestra da una tavola rotonda sul decoro urbano. Una caduta di stile, con un inutile tentativo di recupero in extremis nella giornata di oggi, aggravata dal fatto che non si è voluto tenere in considerazione il parere dei cittadini della periferia est, quella del Municipio VI della Capitale, territorio ospitante di Rocca Cencia oltre ad essere colmo di discariche abusive.

Ancora una volta l’opposizione viene messa al bando e con essa migliaia e migliaia di cittadini colpevoli di aver scelto il centrodestra anziché un partito che in tutti questi anni ha dimostrato in Regione Lazio di essere incapace nel risolvere il problema rifiuti a Roma.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

