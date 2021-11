(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 Buongiorno,

ROMA. CORROTTI (LEGA): “DOPO ENNIO, ROM TROVATA IN ALTRO APPARTAMENTO OCCUPATO A DON BOSCO”

ROMA, 13 NOV – “Senza un briciolo di vergogna una delle rom che ha occupato la casa di Ennio lo scorso 13 ottobre è stata ora trovata all’interno di un appartamento – occupato anch’esso illegalmente e prima di quello dell’anziano – sempre in zona Don Bosco.

“Lo rifaremo ancora” avevano dichiarato le rom dopo essere uscite da casa dell’anziano: una promessa che sembrano quindi poter mantenere grazie anche all’indifferenza delle istituzioni che permettono di lasciar circolare impunite queste persone.

Secondo i residenti, solo negli ultimi mesi sono molte le famiglie che si sono insediate in questa zona in modo del tutto illegale; aumenta così la paura tra i cittadini costretti a convivere con questa situazione di allarme che evidenzia sempre più una vera e propria organizzazione mirata all’occupazione di appartamenti nella Capitale.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

