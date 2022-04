(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Roma Capitale: Barelli, ora si approvi riforma al più presto

“Sta prendendo corpo la riforma costituzionale per conferire poteri indispensabili a Roma Capitale e renderla efficiente e moderna, valorizzando la sua immensa storia. La prossima settimana il testo base – approvato oggi dal Comitato ristretto, che parte da quello promosso da Forza Italia con la mia prima firma – sarà votato in Commissione plenaria”. Lo dichiara il presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.

“Martedì prossimo, infatti, dopo il voto della Commissione affari costituzionali, sarà auspicabilmente calendarizzato per l’Aula. Ringrazio i relatori Calabria e Ceccanti – prosegue Barelli – che hanno contribuito all’equilibrio necessario per ottenere un ampio consenso, indispensabile data l’importanza della materia. Dare potere e, quindi, efficienza alla Capitale d’Italia perché rappresenti tutti gli italiani è, per Forza Italia, una battaglia storica. Così Roma sarà in grado di coniugare i propri poteri e funzioni con lo Stato e gli altri enti territoriali, a partire dalla Regione Lazio. Ora, confidiamo che la riforma venga approvata al più presto, per allineare Roma alle altre capitali europee”, conclude.

