(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Roma: Calabria, FI lavora a poteri speciali, Raggi polemizza

“L’ultimo consiglio comunale della tragica era Raggi a Roma si chiude con due certezze: la determinazione di Forza Italia, confermata dalla lodevole iniziativa di Marcello De Vito, affinché alla Capitale siano riconosciuti poteri speciali, e la pessima prova offerta dai 5 Stelle al Campidoglio, inspiegabilmente latitanti, nonché dal sindaco, polemicamente arrogante anche in questa occasione”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Continueremo a batterci, con il candidato di centrodestra Michetti, affinché Roma possa voltare finalmente pagina e conquistare il ruolo che merita. Grazie a un mio emendamento al dl Semplificazioni, Roma siederà stabilmente al tavolo per i progetti del Pnrr. E come relatrice della proposta di legge costituzionale per i poteri di Roma Capitale non posso che confermare il mio impegno per arrivare a un risultato storico”, conclude.

