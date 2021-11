(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Roma: Calabria (FI), da Gualtieri boutade in “stile Raggi”

“L’esperienza da sindaco di Roma di Roberto Gualtieri inizia male. Il piano straordinario di pulizia della città si è arenato prima ancora di cominciare, ed è già arrivata la prima boutade in ‘stile Raggi’: il bonus per i dipendenti Ama che non si mettano in malattia. Insomma, un premio in denaro per andare a lavorare, con buona pace dei romani che pagano le tasse locali più alte d’Italia”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “A giudicare dalla partenza, la discontinuità con i cinque anni passati sembra inesistente. Ci auguriamo una sterzata immediata perché Roma non ha altro tempo da perdere”, conclude.

